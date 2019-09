Laura Boldrini, retroscena-Minzolini: Zingaretti non la voleva nel Pd, il silenzio di Andrea Oralndo

La "piroetta" di Laura Boldrini, che ha mollato LeU per entrare nel Pd de-renzizzato, tiene banco anche nel retroscena firmato da Augusto Minzolini su Il Giornale di giovedì 26 settembre. Come sempre, Minzo, fornisce dettagli, indiscrezioni e ricostruzioni taglienti. E così si scopre che la sera precedente al giorno in cui sarebbe uscita su Repubblica l'intervista con cui comunicava il cambio di casacca, la Boldrini ha cercato di avvertire in anticipo il segretario, Nicola Zingaretti, per avvisarlo della sua scelta. Peccato però che la fu presidenta, stando alla ricostruzione di Minzolini, non sia riuscita a trovarlo. Dunque si è rivolta telefonicamente ad Andrea Orlando: "Non riesco a mettermi in contatto con Nicola, puoi metterlo al corrente prima che l'intervista esca?". Ma niente di fatto neppure in questo caso: Orlando, infatti, si è visto bene dall'avvisare il segretario dem. E perché mai? La ragione la avrebbe spiegata lo stesso Orlando con una battuta ai suoi amici: "Non volevo rovinare la serata a Nicola", il quale ovviamente è Zingaretti.