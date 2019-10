Otto e Mezzo, Massimo Franco a Matteo Salvini: "Cosa le va riconosciuto sull'immigrazione". E la Gruber...

Bastone e carota per Matteo Salvini a Otto e Mezzo, protagonista di uno scontro virulento con Lilli Gruber nella puntata in onda su La7 martedì 1 ottobre. Lilli, ovviamente, usa solo il bastone contro il leader della Lega. Al contrario Massimo Franco, ospite in studio e firma del Corriere della Sera, alterna bastone e carota, appunto. Si parla di immigrazione, con la conduttrice e Salvini che si sono appena scornati: la prima, in estrema sintesi, sostiene che il nuovo governo non abbia alcuna responsabilità nel boom di sbarchi degli ultimi giorni, ovviamente di diverso avviso il leader del Carroccio. Dunque interviene Franco, il quale afferma riferendosi a Salvini: "Le va riconosciuto di aver posto il problema immigrazione in Europa". E Lilli Gruber trasecola. Dunque, l'affondo, ovvero il bastone: "Ma questo governo - sottolinea Franco - è figlio suo", ovvero della crisi che Salvini ha aperto lo scorso agosto.

