Matteo Renzi e i sondaggi di Italia Viva, la gola profonda Pd: "Peggio andrà e più farà casino"

Tutti sapevano che sarebbe finita così, con Matteo Renzi. Solo Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, in maniere differenti, hanno voluto ignorare i pericoli della scissione dal Pd. Il segretario dem, a fronte di fuoriuscite verso Italia Viva, gongola per i nuovi tesseramenti. Il premier si stupisce ora del bombardamento quotidiano.





La verità, sintetizzata da Andrea Orlando (ex nemico interno di Renzi al Nazareno e oggi numero 2 del partito) è che Matteo "peggio andrà nei sondaggi e più farà casino. Creerà fibrillazioni, farà di tutto per attirare l'attenzione". Queste parole, riportate dal Messaggero, sembrano la fotografia di quanto accaduto in questi ultimi giorni, ma soprattutto una profezia di quanto accadrà. Stando a vari istituti di rilevazione, infatti, Italia Viva stenta a decollare, inchiodata tra 3 e 4 per cento. Al di là dell'impatto nei giochi parlamentari, dunque, Renzi si sta scontrando con la diffidenza, se non l'ostracismo degli elettori. Altra pessima notizia per Palazzo Chigi.