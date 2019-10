Salvini contro Renzi, il doppio colpo di Bruno Vespa. Raiuno, tsunami ascolti: cos'è riuscito a strappare

Conto alla rovescia per il duello dei duelli. Il derby dei Matteo: Renzi e Salvini. Il match tanto voluto e tanto rimandato alla fine si farà e andrà in onda su Raiuno, il 15 ottobre, a Porta a Porta, dopo la partita di calcio Italia-Liechtenstein.

In un messaggio indirizzato ai suoi sostenitori, Renzi si è dichiarato euforico dell' avvenimento: "Mi fa piacere che Salvini abbia accettato. Finalmente ci confronteremo con l' omonimo. Sarà divertente". Senza dubbio, lo sarà anche per Salvini dato che, ieri, per prepararsi, non ha fatto altro che pizzicarlo a distanza: "Da Renzi non aspetto pudore e dignità». Salvini ha perfino tolto dallo scaffale i libri dello scrittore Leonardo Sciascia per trovare la critica giusta: «Come li definiva Sciascia? Uomini, ominicchi, quaquaraquà, lascio a voi. Non mi interessa Renzi".

Per approfondire leggi anche: Silvio Berlusconi fregato da Salvini

Di sicuro uno dei tempi più caldi del momento è il Russiagate, che sempre più sta risucchiando Renzi in una storia di spie

"Fake news contro di me", ha già denunciato Renzi che ha rilasciato un' intervista al Washington Post per allontanare quelle che reputa calunnie: "Sembra un film comico di terza categoria e quando ti ritrovi di fronte a un film comico di terza categoria che non fa nemmeno ridere, bisogna reagire".