Matteo Salvini a Mezz'ora in più: "Giuseppe Conte spieghi se ha usato i Servizi segreti per fini politici"

Matteo Salvini attacca il premier in diretta sul caso degli 007: "Giuseppe Conte deve spiegare al Copasir se ha utilizzato i servizi segreti a scopi politici, se in passato ha fatto cose poco chiare", dice a Lucia Annunziata durante l'ultima puntata di Mezz'ora in più, su Rai 3. "Per me è meglio dialogare con la Russia e non è proficuo isolare la Russia e metterla in mano alla Cina. Io lavoro per riavvicinare Europa, Russia e Usa. Se Conte ha fatto altro senza autorizzazione o ha nascosto qualcosa lo chiarirà lui". Interpellato sul caso dell'hotel Metropol che lo riguarda da vicino, Salvini risponde in modo secco: "Sono anni che spiego i miei rapporti con la Russia, alla luce del sole".

Il leader della Lega poi lancia una frecciata all'ex alleato di governo Luigi Di Maio sulla questione della Turchia: "Non bastano gli appelli, bisogna intervenire. Va cancellata qualsiasi ipotesi di adesione della Turchia nell'Unione europea". I curdi, spiega Salvini, "sono trattai come gli armeni di un secolo fa", "non si possono regalare 7 miliardi di euro a Erdogan, dobbiamo pretendere che vengano fermati i finanziamenti della Ue". Anche perché è stato lo stesso Erdogan a minacciare l'Europa con una invasione di immigrati: "Non possiamo cedere al ricatto dei migranti, l'Europa dovrà difendere i suoi confini".