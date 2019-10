Quota 100, il renziano Marattin manda a fondo il governo in diretta: "Chiederemo di abolirla in Parlamento"

Assalto a Quota 100. I renziani non si rassegnano e preparano l'imboscata in Parlamento a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, premier e leader di M5s che non senza qualche imbarazzo hanno blindato la riforma delle pensioni voluta giusto qualche mese fa dal loro ex alleato Matteo Salvini.











Ma la bozza della manovra è stata approvata all'alba "salvo intese", e questo lascia aperta ogni ipotesi perché, come ricorda Teresa Bellanova, ministra dell'Agricoltura e capodelegazione di Italia Viva al governo, alla fine "i voti decisivi in Senato sono i nostri". E infatti Luigi Marattin, renziano di ferro, ospite di Agorà su Raitre avvisa: "In Parlamento chiederemo di abolire Quota 100 e destinare quei fondi alle famiglie italiane". Un affondo che rischia di mandare a picco i fragilissimi equilibri della maggioranza giallorossa.