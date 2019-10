DiMartedì, Pietro Senaldi sulla manovra: "A rimetterci sarà il 20-25 per cento della popolazione che lavora"

A ridosso dell'approvazione della manovra economica, Pietro Senaldi svela i punti pericolosi che hanno ottenuto il lasciapassare del governo: "La differenza è che l'Olanda è uno Stato sociale, l'Italia è uno Stato assistenziale" riferisce in diretta a DiMartedì. "Da noi il 20-25 per cento (siamo ottimisti) della popolazione lavora e produce, il resto non lavora o fa lavori inutili. Nessun governo è riuscito ad invertire la rotta: men che meno questo".

Per il direttore di Libero, infatti, la legge di Bilancio va a "picchiare su quella piccola percentuale di lavoratori". Una situazione pronta a degenerare: "Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza sono state due promesse elettorali, quindi giuste o sbagliate, la Lega e 5 Stelle le hanno dovute fare. Questo governo doveva salvare l'Italia dal baratro, eppure non sembra esserci riuscito".