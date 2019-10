Sulle scrivanie dei big leghisti girano sondaggi entusiasmanti alla vigilia delle Regionali in Umbria. Secondo un indiscreto di Dagospia, dalle parti di Matteo Salvini si aspettano "un risultato superiore al 30%", condizione indispensabile per portare alla vittoria la candidata governatrice Donatella Tesei.





Nell'altro campo politico si trema invece per il primo test elettorale per l'alleanza di governo tra Pd e Movimento 5 Stelle. Lo scenario è delicato, dal momento che per anni i 5 Stelle hanno attaccato a spron battuto la governatrice uscente Catiuscia Marini, zarina dem scivolata sugli scandali giudiziari legati alla sanità, e ora saranno costretti ad andare a braccetto per provare a sbarrare la strada a Salvini e blindare Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Nella Lega si parla però già di "debacle dei grillini, che secondo le solite malelingue potrebbero non superare la fatidica soglia psicologica del 10%", "un vero e proprio disastro per la gestione Di Maio".