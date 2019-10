Riccardo Molinari contro l'inchiesta di Report: "Gigi Moncalvo il testimone?", la bomba sul suo passato

L'inchiesta di Report trasmessa su Rai 3 domenica sera contro Matteo Salvini, sulla presunta tangente russa che ovviamente non è stata in alcun modo dimostrata, si basa su un'architrave: Gigi Moncalvo. Lui il "super-testimone" che lega la figura di Salvini a quella di Gianluca Savoini. E di questa testimonianza si parla in studio a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. Ospite in studio il capogruppo del Carroccio, Riccardo Molinari, il quale ricorda qualche dettaglio decisivo per farsi un'idea precisa circa ciò che si è visto a Report: "Io lo ho visto il servizio, questa grande inchiesta - premette Molinari -. Diciamo che il testimone del rapporto stretto tra Salvini e Savoini è Gigi Moncalvo, ex direttore de La Padania. E Moncalvo ha avuto qualche vicenda e qualche screzio con la Lega, è storia. Quindi, che Gigi Moncalvo sia così attendibile come testimone... Uno che ha avuto delle vertenze e degli scontri con la Lega: se quella è la fonte così attendibile...", conclude Molinari.

Di seguito, l'intervento di Riccardo Molinari a L'aria che tira: