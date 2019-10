Matteo Salvini contro Virginia Raggi: "Con un mantello non diventano Batman"

"Poteri speciali al sindaco di Roma? Il problema è che puoi anche dare il mantello di Batman a Virginia Raggi e Nicola Zingaretti, ma non è che diventano supereroi". Dai microfoni di Radio Radio arriva l’affondo di Matteo Salvini nei confronti del sindaco della Capitale e del presidente della Regione Lazio, rispettivamente di M5s e Pd. "Non si tratta di avere poterci speciali – aggiunge il leader della Lega – ma di avere un sindaco normale che sappia fare squadra. Purtroppo la Raggi non sa fare nemmeno quello".

Le elezioni comunali a Roma sono ancora lontane, essendo previste nel 2021, ma Salvini è già al lavoro per "dare un'alternativa ai cittadini della Capitale con un occhio anche alla Regione Lazio. In questo momento Zingaretti sta facendo un vertice sulla manovra, quindi non so quanto tempo abbia per governare".