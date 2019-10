Paolo Del Debbio, Giorgia Meloni lo lancia a Tagadà: "Lui il candidato perfetto per la Toscana"

"Ma magari...". Giorgia Meloni, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, sollecitata da una domanda della conduttrice, confessa che la candidatura di Paolo Del Debbio alla presidenza della Regione Toscana per le prossime elezioni regionali "sarebbe perfetta". "Magari ci cascasse", dice la leader di Fratelli d'Italia, "la Toscana è una partita molto impegnativa, è un'altra regione dove la sinistra ha un sistema di potere consolidato molto forte". Quindi, continua la Meloni, "bisogna individuare un bel candidato e Del Debbio sarebbe perfetto, magari lo volesse fare, io sarei assolutamente a favore. Nel caso di Paolo non sarebbe un candidato di partito; è un profilo che mi piace indipendentemente da chi lo indica. Un profilo meno di partito sarebbe un profilo vincente in Toscana".