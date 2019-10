Fausto Bertinotti, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, dà le sue pagelle a Partito democratico e Movimento 5 stelle dopo la disfatta alle elezioni regionali in Umbria. "Bisogna dare un giudizio sulle forze in campo. Il Pd ha subìto una mutazione genetica che l'ha trasformato in una formazione moderata", sintetizza l'ex segretario di Rifondazione comunista, "e il Movimento 5 stelle, che invece è una formazione populista trasversale, ha smarrito progressivamente i suoi contenuti di sinistra". Quindi, conclude Bertinotti, si tratta di "un'alleanza tra due forze moderate che non sono in grado di raccogliere il malcontento popolare. E per questo sono destinate al fallimento".