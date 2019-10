"Ma Luigi Di Maio deve dimettersi?". Domanda a bruciapelo di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il quale in difficoltà cerca di difendere il suo capo politico: "Assolutamente no, ha portato il M5s al governo grazie al suo lavoro e di una una squadra che ha fatto 5 anni di grande opposizione in Parlamento. Governare comporta fare delle scelte. Ricordo che abbiamo fatto molto in un anno e mezzo di governo, penso al reddito di cittadinanza, al di là di come uno la possa pensare, era una promessa elettorale che abbiamo mantenuto". Poi sui 14 mesi del governo giallo-verde e la crescita della Lega a fronte di un calo dei consensi del Movimento: "Matteo Salvini è cresciuto e noi abbiamo perso voti forse perché noi facevamo le cose mentre la Lega parlava alla pancia del Paese".