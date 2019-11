Giuseppe Conte, salta all'ultimo l'ospitata a DiMartedì: le voci, perché non va da Giovanni Floris

Questa sera, martedì 12 novembre, il presidente del consiglio Giuseppe Conte era atteso a DiMartedì, la trasmissione di Giovanni Floris su La7. Il premier aveva confermato la sua presenza tramite i suoi profili social, ma in questi minuti è arrivata la rettifica.

La giornalista di La7, Myrta Merlino, ha fatto sapere che Conte non sarà presente in trasmissione per "impegni istituzionali". Probabilmente per via del caso Ilva, su cui il governo è chiamato a dare risposte in fretta. Oggi, infatti, Conte dovrebbe incontrare gli eletti pugliesi del Movimento 5 stelle; mentre alle 18.15 è in programma un bilaterale con il primo ministro tunisino, Yūssef Chahed. Presumibilmente gli incontri sulla crisi Ilva, resi necessari dalle divergenze tra gli esponenti del governo, si prolungheranno fino a tarda sera. Notte lunga per Conte a Palazzo Chigi.