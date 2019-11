Giorgia Meloni attacca pesantemente Fabio Fazio che nella puntata di domenica 24 novembre, a Che tempo che fa, su Rai due, ospiterà la Capitana anti-Salvini Carola Rackete: "Trasporta in Italia immigrati clandestini, di cui tre presunti torturatori libici, viola i nostri confini e sperona una motovedetta della Guardia di Finanza. Risultato?", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter la presidente di Fratelli D'Italia: "Carola Rackete ospite d'onore in Rai da Fazio". Quindi l'affondo della Meloni: "Ma esattamente cosa vi hanno fatto gli italiani per essere presi in giro così?". Un post che ha raccolto molti commenti. "E noi italiani dobbiamo pagare il canone Rai a questa gente?", si legge. "Non esiste. Concordo in toto con quanto scritto. A parti opposte avrebbero gridato con interpellanza parlamentare. Iitaliani sveglia prima che sia troppo tardi". E ancora: "Ho scritto sul profilo di Che tempo che fa il mio disappunto e la mia nausea. Ma con quale coraggio si parla di legalità se poi si dà voce a chi ha tentato di speronare (e poteva scapparci il morto) degli uomini della GdF. Che vergogna Fazio, lei ha passato ogni limite".

