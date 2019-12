Mes, Nicola Porro a Stasera Italia: "Perché è una fregatura che favorisce solo la Germania"

Bastano pochi minuti, a Nicola Porro. Ospite in studio a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4 di Barbara Palombelli, il conduttore di Quarta Repubblica spiega chiaro e tondo perché è giusto battersi contro il Mes, il fondo salva-Stati al centro della polemica politica ormai da lunghi e infuocati giorni. Il punto è semplice: Nicola Porro spiega perché il Mes conviene di fatto soltanto alla Germania. Una spiegazione che per certi versi ricalca quella fornita anni fa da Massimo D'Alema, un insospettabile insomma, e rilanciata venerdì sui social da Giorgia Meloni. A sostenere il Mes, insomma, ci sono soltanto il Pd e Giuseppe Conte.

Nicola Porro, perché il Mes è una fregatura: il video