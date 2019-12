Altri guai in vista per Silvio Berlusconi. Già alle prese con il derby interno a Forza Italia per scegliere il candidato governatore in Campania (Caldoro contro Mara Carfagna, con il primo decisamente favorito e la seconda in aria di addio), l'ex premier deve ora fare fronte a una nuova defezione dal partito causata da... Matteo Salvini.





In Calabria il candidato governatore deve essere di Forza Italia e il prescelto era Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza. I suoi guai giudiziari però stanno facendo impuntare Salvini e Giorgia Meloni, che preferirebbero un nome senza ombre: in pole, secondo il Messaggero, c'è la parlamentare azzurra Iole Santelli, peraltro molto apprezzata dalla compagna del Cav, Francesca Pascale. Altri nomi in ballo: Caterina Chiaravalloti (figlia dell'ex presidente regionale) o Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro con ottimi rapporti con Salvini. Tutto questo, però, ha indignato Occhiuto che parla di "una manovra di Palazzo" ai suoi danni. Risposta? Una propria lista personale, per danneggiare il candidato ufficiale del centrodestra che sarà, proprio come il governatore uscente Mario Oliverio che presentandosi alle urne toglierà più di un voto pesante a Pippo Callipo, scelto dal Pd per intercettare anche i voti grillini.