Sardine, l'ex fedelissimo di Gianfranco Fini: "Sono un po' di destra". Nicola Porro: "Ora si capisce tutto"

Un tempo Filippo Rossi era ideologo di Gianfranco Fini. Oggi, invece, pare essersi convertito al verbo delle sardine. Lo dice chiaro e tondo sul blog che cura sul Fatto Quotidiano, dove scrive: "Anche la mia destra è un po' sardina. In fondo, anche la destra, una buona destra, può essere un po' sardina. Perché tattiche, obiettivi, priorità in politica possono essere diversi, ma i valori di civiltà no, quelli possono essere unificanti. Queste piazze sono la dimostrazione che un' altra politica anche in Italia può esistere. E di questo bisogna essere felici. Anche da destra", ha concluso l'ex finiano di ferro. Parole che, per inciso, vengono riprese anche da Nicola Porro nel suo blog, Zuppa di Porro, il quale liquida la vicenda con un commento tranchant: "Oggi coming out di Filippo Rossi un tempo ideologo di Gianfranco Fini che elogia le sardine. E abbiamo capito tutto", conclude Nicola Porro.