Sondaggio Tecnè, l'avanzata di Lucia Borgonzoni: Emilia Romagna, la Lega sente odor di trionfo

Lucia Borgonzoni scala la vetta dei sondaggi rendendo il voto in Emilia-Romagna un testa a testa con lo sfidante Stefano Bonaccini. Tra i due - secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Tecnè - c'è solo un punto percentuale. Il governatore del Pd vanta infatti un 45 per cento di consensi. Un dato che non lo farà di certo dormire sonni sereni visto e considerato che la candidata leghista detiene oramai il 44 per cento.

Entrambi, rispetto alla scorsa rivelazione realizzata da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, aumentano il proprio apprezzamento. Bonaccini era attestato al 44,2 mentre la Borgonzoni al 42,1. Buone nuove per tutti e due, dunque, anche se il dem si sente sempre più il fiato leghista sul collo.