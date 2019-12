Yana Ehm, la grillina in vacanza alle Maldive si difende: "Sono qui per il lavoro nei campi"

Yana Ehm, non contenta di essere finita nella bufera per la foto in vacanza alle Maldive, lei che è indietro con i rimborsi al suo partito, il Movimento 5 stelle, ha pure cercato di mettere una toppa che si è però rivelata peggiore del buco. La grillina, come riporta il Tempo, ha infatti replicato alle accuse con queste parole agghiaccianti: "In parte posso concordare che il fascino sia dovuto alla bellezza geografica del posto, ma in gran parte il fascino è scaturito dalla vita quotidiana degli abitanti qui, dal lavoro nei campi, dal come superano sfide apparentemente semplici ma in verità ben complesse. Insomma, sempre un bagaglio di conoscenze da arricchire. Buone Feste!". Certo, la signora Ehm è andata alle Maldive non per le spiagge e il mare da sogno ma per vedere come si lavora nei campi.