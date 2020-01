Roberto Calderoli e Salvini contro il governo: "Aspettano il voto prima di dì far sbarcare la Ocean Viking?"

Roberto Calderoli si scaglia contro la Ocean Viking: "La nave straniera della ONG francese Sos Mediterranee fa sapere di aver raccolto in pochi giorni 223 immigrati da gommoni o barchini davanti alle acque libiche e maltesi? Lieti di saperlo ma questa vicenda non ha alcuna attinenza con l'Italia - chiede il leghista -. Per cui ora la Ocean Viking si diriga verso un porto tunisino o maltese oppure vada verso la stessa Francia".

Il senatore nonché vice presidente del Senato ribadisce che non c'è "nessuna ragione per pretendere di venire a sbarcare gli immigrati in un porto italiano". L'organizzazione non governativa, in soli due giorni, ha soccorso numerosi immigrati insinuando il dubbio anche di Matteo Salvini. "Il governo aspetta il voto in Emilia ed in Calabria prima di farli sbarcare?".