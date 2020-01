Enrico Mentana, il primo sondaggio dopo le regionali: "Tra M5s e Meloni ci sono 4 punti"

Il primo sondaggio nazionale post-regionali è di Enrico Mentana. All'alba, durante la maratona elezioni di La7, il direttore del TgLa7 anticipa i dati della tradizionale rilevazione di Swg del lunedì sera e il focus è sul Movimento 5 Stelle. Crollati in Emilia Romagna e in Calabria, oggi i grillini hanno appena 4 punti in più di Fratelli d'Italia, protagonisti in entrambe le regioni di un ottimo risultato (terzo partito in Emilia, sopra l'8%, e all'11% in Calabria).









"Non sappiamo se Giorgia Meloni è una bolla, è arrivata già al punto più alto o si sta consolidando perché più formata di Matteo Salvini come leader a livello nazionale". Nel dettaglio, il sondaggio Swg (realizzato ovviamente prima delle urne) fissa la Lega al 33,2% (-0,2) con un vantaggio che aumenta sia sul Pd (17,5%) sia sul M5s (14,9%), entrambi in calo di 0,7 punti. Fratelli d'Italia, come detto, incalza il Movimento sia pure in leggera flessione al 10,6% (-0,3). Dietro, sale baldanzosa Forza Italia al 6% (+0,8), avendo forse già incassato i dividendi della campagna elettorale di Jole Santelli, fresca neo-governatrice della Calabria.