Sarà Alfonso Bonafede il nuovo capo-delegazione del Movimento 5 Stelle nel governo. Il titolare della Giustizia è stato scelto per acclamazione da tutti i ministri, sottosegretari e viceministri presenti alla riunione convocata a Largo Chigi dal reggente grillino Vito Crimi. Bonafede sostituisce così l'ex capo politico Luigi Di Maio, dimessosi alla vigilia delle disastrose regionali in Emilia Romagna e Calabria. La scelta del Guardiasigilli, preferito al collega del Mise Stefano Patuanelli, appare significativa perché arriva proprio nel giorno in cui la sua riforma della prescrizione viene messa ufficialmente in dubbio da Italia Viva, creando turbolenze sulla tenuta della maggioranza. Scegliere Bonafede e non il "moderato" Patuanelli sembra un segnale chiaro dei 5 Stelle agli alleati dem e renziani: non si faranno sconti.











"Buon lavoro a Bonafede - lo ha salutato via Facebook Crimi -. Sono certo che saprà svolgere al meglio questo ruolo, dialogando costruttivamente con le altre forze politiche della maggioranza per promuovere e valorizzare le nostre proposte all'interno dell'azione di governo". E sarà proprio questo il problema.