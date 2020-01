Matteo Salvini, il veto su Fitto e Caldoro: nel mirino del leghista ci finiscono Berlusconi e Meloni

Il centrodestra tira le somme dopo le regionali in Emilia-Romagna. Da una parte Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, dall'altra Matteo Salvini. Il leader della Lega è infatti pronto a prendersi la rivincita, o meglio, il "rimescolamento" dopo le accuse degli alleati. Forza Italia soprattutto e Fratelli d'Italia in una minor misura non hanno mai nascosto una certa contrarietà nei confronti di Lucia Borgonzoni (poi sconfitta) e così Salvini affila i coltelli.

Secondo Repubblica l'ex ministro vorrebbe rivedere il patto che aveva già siglato per ogni regione con la Meloni e Berlusconi (Veneto e Toscana alla Lega, Liguria a Toti, Puglia e Marche a Fdi, Campania Fi). Sono due in particolare a mettere a repentaglio l'equilibrio del centrodestra: la Puglia, in cui Fdi ha già candidato l'ex ministro forzista Raffaele Fitto, e la Campania, dove Berlusconi ha imposto l'ex governatore Stefano Caldoro. Per entrambi Salvini ha già pronte due alternative che potrebbero essere svelate anche venerdì, in occasione del Consiglio federale.