Luigi Bisignani, la soffiata sul Quirinale: "Il trio delle meraviglie al lavoro per confermare Mattarella"

Il "trio delle meraviglie". Luigi Bisignani ironizza, ma la verità è che "Zingaretti, Conte e Bonafede" si sono coalizzati e sono partiti per una missione pericolosissima (per gli italiani): "Ibernare la politica italiana fino al 2023 e riconfermare Sergio Mattarella al Quirinale, in costanza dell' attuale non rappresentativo Parlamento e del taglio del numero di Deputati e Senatori".











Secondo Bisignani, che spiega nei dettagli questo scenario alla Napolitano-bis sul Tempo, al centro di tutto c'è "il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti". "Ma sia Mattarella che Conte - sottolinea ancora Bisignani - sanno che l'unico candidato temibile è Mario Draghi e sperano entrambi che quest'ultimo, spenti i riflettori della Bce, adesso entri in un cono d'ombra, cedendo ai corteggiamenti di JP Morgan, con un ingaggio, pare, stellare, dopo aver fatto persino pace con i tedeschi e non essendo sicuramente smanioso di impantanarsi in vicende italiane".