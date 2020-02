Matteo Salvini e Giorgia Meloni, il retroscena sul candidato nelle Marche che potrebbe far saltare i patti

Prove di alleanza nel centrodestra tra Lega e Fdi per le prossime elezioni regionali di maggio e giugno. La conquista dell' Emilia-Romagna ha dato fiato al governo e rinvigorito l' asse giallorosso, che ora valuta eventuali alleanze in alcune delle prossime elezioni regionali in programma quest' anno.

Nelle Marche invece si sta defilando un possibile scontro nel centrodestra. Lo scrive il Fatto in edicola mercoledì 5 febbraio. A destra il candidato sarà un esponente di Fratelli d' Italia, stando almeno alla spartizione decisa in autunno dagli alleati. Giorgia Meloni ha scelto Francesco Acquaroli, ma Matteo Salvini non è convinto e pretende di ridiscutere le assegnazioni. Quel che è certo è che il 20 febbraio il leader leghista sarà in Regione per incontrare militanti e dirigenza locale del partito. Per quella data dovrebbe uscire il nome del candidato.