Nicola Zingaretti contro Giorgia Meloni tira in ballo Auschwitz, la replica: "Volete dare lezioni?"

Botta e risposta su Twitter tra Nicola Zingaretti e Giorgia Meloni. Ad aprire le danze è il segretario del Pd: "In Italia non c'è un problema di odio? Cara Meloni, vai a dirlo a chi è sopravvissuto ad Auschwitz e ora deve girare con la scorta o a chi ha paura di esprimere le proprie idee o di essere se stesso. Il silenzio è complicità", ha concluso Zingaretti. Durissima la replica della leader di Fratelli d'Italia: "Governate con odiatori seriali 5 Stelle, tacete sulle violenze dei centri sociali, andate a braccetto con le sardine (il cui odio organizzato puoi leggere sui social) e con chi organizza convegni giustificazionisti sulle foibe e vorreste dare lezioni? Non ne avete la statura", conclude. Zingaretti colpito e affondato.