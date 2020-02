Matteo Salvini sogna, M5s molla il Pd: niente alleanze per le Regionali in Toscana

Le elezioni regionali di maggio in Toscana rappresenteranno, così come quelle in Emilia-Romagna, uno snodo cruciale per la vita politica del centrosinistra. I partiti della maggioranza correranno compatti, ad eccezione del M5s, il cui reggente Vito Crimi ha chiuso ad alleanze regionali che non contemplino liste civiche. Eppure Pd e 5 stelle, come riporta Il Fatto Quotidiano, stavano trattando tramite i plenipotenziari di Zingaretti e Fico in Toscana, il Pd Valerio Fabiani e il consigliere regionale - ormai ex M5s - Gabriele Bianchi. Quest'ultimo, a seguito dell'interruzione delle trattative, ha deciso di abbandonare il gruppo consiliare grillino per confluire nel gruppo Misto.

Il quotidiano diretto da Marco Travaglio apprende che il fiorentino Bonafede, ministro della giustizia, sia intervenuto personalmente per interrompere le trattative con il Pd. Così facendo, ha suscitato le ire di Bianchi. Il consigliere ex grillino ha annunciato al Fatto che sosterrà il candidato del centrosinistra, il cui nome sarà frutto di un accordo tra Pd e Italia Viva. Eugenio Giani, attualmente presidente del Consiglio regionale, è il favorito; mentre il M5s si candida nuovamente all'irrilevanza politica in un'altra importante regione italiana.