Sondaggio Demos: Giorgia Meloni supera Matteo Salvini come leader, FdI vicina al sorpasso del M5s

Cresce la popolarità del premier Giuseppe Conte ma crolla il partito che lo sostiene, il Movimento 5 stelle, sempre più tallonato da Giorgia Meloni. E' quanto emerge dal sondaggio condotto da Demos per l'Atlante Politico, pubblicato su La Repubblica. Lo scenario è confuso, anche a causa dei continui segnali di crisi di governo.

Dopo la sconfitta in Emilia Romagna la Lega di Matteo Salvini continua a rallentare mentre il Pd registra una discreta ripresa (sopra il 20 per cento). E Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni presegue nella sua volata. Detto questo, la Lega si conferma primo partito, con oltre il 29 per cento dei consensi ma 5 punti di meno rispetto alle elezioni Europee. A picco il M5S che non ferma la sua inesorabile discesa dopo il botto delle Politiche del 2018 quando si impose come primo partito, con quasi il 33 per cento. Da allora, settimana dpo settimana è sceso al 14 per cento. Quasi raggiunto da FdI che ha superato il 13 per cento, ovvero il doppio, rispetto alle Europee dello scorso luglio. A farne le spese Forza Italia che ormai è poco sopra il 6 per cento.

In totale, Lega, FdI e FI, i tre partiti di centrodestra hanno guadagnato 13 punti, rispetto alle Politiche del 2018. E possono contare su quasi la metà degli elettori italiani.

Per quanto riguarda i leader, Salvini mantiene un consenso personale molto alto (44 per cento) superato però dalla Meloni (46 per cento). Apprezzati i leader del Pd Nicola Zingaretti e Dario Franceschini (37 e 34 per cento). Il governo registra consensi superiori rispetto ai partiti che lo sostengono. E Conte ha un gradimento personale molto elevato. Il più elevato fra tutti, il 52 per cento.