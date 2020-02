Sondaggio di Nando Pagnoncelli, il governo ha vita breve: ecco su cosa cadrà Giuseppe Conte

Il governo giallo-rosso è alla frutta. Lo pensa anche il 41 per cento degli italiani, che vede nelle continue tensioni il sintomo di fratture insanabili che fanno prevedere la fine del governo da un momento all'altro. La fine del governo viene pronosticata non solo dal centrodestra, ma anche – per il 34 per cento – dai dem e per il 26 dai pentastellati. Questi i numeri del sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Tra i motivi che fanno credere ai cittadini che il Conte bis cadrà c’è sempre lui: Matteo Renzi (42 per cento). Le sue continue minacce di aprire una crisi in caso di sì allo stop sulla prescrizione non ha giovato all'esecutivo dunque.

Il presidente di Ipsos Italia ha anche potuto notare che tra i politici con più fiducia ai vertici del governo c’è Giuseppe Conte (25 per cento), seguito da Nicola Zingaretti (9), dal ministro Alfonso Bonafede, lo stesso che spinge per lo stop alla prescrizione (5), quindi Renzi e Speranza appaiati al 3 per cento. Insomma, uno scenario più che diviso.