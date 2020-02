Coronavirus, sondaggio di Alessandra Ghisleri: "Meno del 50% degli italiani si fida del governo"

Il coronavirus ha minato un governo già poco stabile. La sentenza sull'operato di Giuseppe Conte e compagni arriva proprio dagli italiani. Secondo il sondaggio di Alessandra Ghisleri, realizzato per L'Aria Che Tira, i dati sulla fiducia nei confronti dell'esecutivo (in merito alle misure prese per combattere l'epidemia ndr) subiscono un brusco calo: "Una settimana fa, quando il virus non era arrivato in Italia il 50 per cento temeva la diffusione, mentre il 70 si dichiarava soddisfatto dalla reazione del governo per debellare l'epidemia", spiega la direttrice di Euromedia Research.

Ad oggi la situazione si ribalta: "Meno del 50 per cento ripone fiducia nel governo, mentre il 70 per cento teme e non poco il coronavirus nato in Cina". Numeri che mettono a repentaglio l'intero sistema italiano. "Il valore del Pil delle regioni colpite - spiega la sondaggista - è una parte preponderante di tutto il Paese, bisogna fare rete". E ancora sulla diffusione del virus: "Le regioni colpite hanno tra le sanità migliori del Paese, dove non ci sono casi è perché non ci sono dei controlli? Le dottoresse che conosco si sono autoescluse dalla vita sociale". Una domanda che dà da pensare su quanti siano effettivamente i contagi.