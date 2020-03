Matteo Salvini a Porta a Porta: "Qualcuno sta usando il coronavirus per fare una guerra commerciale all'Italia"

05 marzo 2020 a

a

a

"Bisogna chiedere all'Unione Europea di non avere cittadini di serie A e di serie B". Matteo Salvini non risparmia critiche al sistema durante l'emergenza coronavirus che sta colpendo in maniera importante l'Italia. E lo fa dallo studio di Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa in onda in seconda serata su Rai 1. "Tutti devono fare gli stessi controlli - aggiunge il leader della Lega - l'Italia non può essere vista come un bubbone. Qualcuno sta usando il virus per fare una guerra commerciale ai prodotti italiani". Salvini ha anche annunciato che venerdì 6 marzo le forze di centrodestra al completo porteranno delle proposte al governo: "Ho passato questi giorni ad ascoltare imprenditori, commercianti, artigiani e le altre categorie produttive. Poi passato il virus grazie allo straordinario lavoro dei medici e degli infermieri, si andrà a vedere chi ha fatto e chi non ha fatto, ma questo è il momento delle soluzioni".