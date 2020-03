Coronavirus, Nicola Zingaretti positivo al test: "Sto bene, coraggio!". Il primo politico infetto in Italia

07 marzo 2020 a

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso, via Facebook: "I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!". La notizia avrà non poche ricadute, dal momento che Zingaretti da leader del Pd ha incontrato tutti i principali esponenti del governo. Non solo: da presidente della Regione Lazio, l'attenzione ora si concentrerà anche sugli altri membri della Giunta. "La mia famiglia - ha poi aggiunto - sta seguendo tutti i protocolli previsti".

Il coronavirus dunque sconvolge direttamente la politica italiana. Poche ore prima, era venuto alla luce che un agente della scorta di Matteo Salvini è risultato positivo al test. Il leader della Lega, pur non essendo venuto a contatto diretto con il poliziotto da qualche tempo, si è detto disponibile al test del tampone, mentre per gli altri agenti è già scattata la quarantena.