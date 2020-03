Sondaggio Swg per Enrico Mentana, il coronavirus ferma la politica: intenzioni di voto (quasi) invariate

09 marzo 2020 a

"Noi ve lo diamo lo stesso, ma francamente in questi giorni non credo che interessi molto": Enrico Mentana introduce così l'ultimo sondaggio Swg sulle intenzioni di voto degli italiani. Difficile dargli torto, considerando che l'Italia è nel pieno dell'emergenza coronavirus. E per questo motivo le elezioni sono l'ultimo pensiero dei cittadini: se ne riparlerà quando la situazione tornerà alla normalità. Ma il direttore del TgLa7 manda comunque in onda i risultati del sondaggio condotto da Swg: Lega, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle fanno registrare tutti il -0,3, mentre Fratelli d'Italia perde appena lo 0,1%. Insomma, intenzione di voto praticamente invariata rispetto ad una settimana fa: Matteo Salvini è l'unico sopra il 30%, mentre Nicola Zingaretti è a ridosso del 20% e Giorgia Meloni è sempre più vicina ai 5 Stelle. Ma in sostanza il coronavirus ferma anche la politica.