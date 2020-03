Coronavirus, Matteo Salvini: "Esco preoccupato dall'incontro con Giuseppe Conte"

10 marzo 2020 a

Tra chi chiede, come il presidente Attilio Fontana, la serrata totale per la Lombardia, c'è Matteo Salvini. Lo stesso Salvini che invocava provvedimenti ferrei per contenere l'emergenza-coronavirus prima ancora che deflagrasse come in questi giorni. E la richiesta di Fontana, avanzata nelle ultime ore, è stata discussa a Palazzo Chigi, alla presenza di Giuseppe Conte e di tutte le controparti, opposizioni e Salvini compreso. E al termine dell'incontro, sui social, il leader della Lega esprime tutta la sua preoccupazione: "Esco preoccupato - spiega -, abbiamo portato la voce di chi chiede misure drastiche subito, di chiudere tutto subito per ripartire sani. Ma la risposta è stata "no". Quindi totale incertezza". Insomma, il governo continuerebbe a tentennare. Aggiunge Salvini: "Ci hanno detto: vi faremo sapere... Noi stiamo dimostrando responsabilità, voglia di dialogo e compattezza. Non sono contento di quello che ho sentito: non ci sono tempi certi per l'economia e non si rendono conto dell'emergenza sanitaria", conclude con toni duri Matteo Salvini.