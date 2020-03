Coronavirus, Enrico Mentana: "Nuovo decreto in arrivo, chiude tutta l'Italia e blocco totale dello sport"

09 marzo 2020 a

Il direttore Enrico Mentana lancia l'ultim'ora sull'emergenza coronavirus in Italia durante la diretta del TgLa7: sta per arrivare un nuovo decreto che estenda la zona rossa e soprattutto le misure che sono state prese per la Lombardia e le altre quattordici province a tutto il territorio nazionale. "C'è anche l'ipotesi di mettere oltre 10 miliardi per sostenere le categorie colpite dal coronavirus", sostiene Mentana che fa il punto anche sul tanto discusso campionato di calcio: "Il decreto dovrebbe assorbire la richiesta del mondo dello sport, quindi blocco totale di tutte le manifestazioni sportive". Misure drastiche che faranno sicuramente piacere a Matteo Salvini, dato che nel pomeriggio aveva invitato Giuseppe Conte ad adottare il pugno duro durante un colloquio telefonico. "Il premier ha verificato il vasto consenso delle forze politiche ad attuare una misura drastica e immediata - svela Mentana - domani mattina il consiglio dei ministri renderà ufficiale il decreto".