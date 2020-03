Stasera Italia, Gallera durissimo con Giuseppe Conte: "Coronavirus? Solo una via per sconfiggerlo"

10 marzo 2020 a

Nel mirino, Giuseppe Conte. Nel mirino da tempo e più che mai per la gestione dell'emergenza coronavirus: prima i disastri a livello comunicativo, poi quelli con i decreti, ora la Lombardia e la Lega che chiedono a gran voce misure ancora più restrittive, almeno per la regione, e sulle quali però il premier tentenna (misure per inciso invocate da Attilio Fontana e Matteo Salvini in primis). E contro il premier, ospite in collegamento a Stasera Italia di Barbara Palombelli su Rete 4, si schiera anche Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia e in primissima linea nella battaglia al Covid-19. "Se lei fosse a Palazzo Chigi - chiede la Palombelli -, domani che decisioni prenderebbe?". Nettissima la risposta: "Bisogna prendere delle misure ancora più rigide. Serve chiarezza e fermezza. L'unica via per sconfiggere il coronavirus è fermare il contagio". Giuseppe Conte questa volta lo vorrà ascoltare?