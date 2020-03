Pier Ferdinando Casini e il corovonavirus: "Stiamo vivendo la Terza guerra mondiale", brividi in Senato

11 marzo 2020 a

"Quella che stiamo vivendo è la Terza Guerra Mondiale". Al Senato si parla anche di coronavirus e Pier Ferdinando Casini, nell'aula di Palazzo Madama, fa venire i brividi ai colleghi, "Questa è un'autentica terza guerra mondiale, anche se non ci sono i bombardamenti e ci è richiesto solo di stare in casa - aveva sottolineato in un'intervista al Quotidiano nazionale -. Nulla di paragonabile al terrorismo: dopo l'11 settembre ci hanno chiesto di fare qualche piccolo sacrificio, come levare le scarpe agli aeroporti. Ora ci chiedono di cambiare radicalmente abitudini".

"Siamo in guerra": Casini suona la sveglia all'Italia e al governo. E sul prezzo da pagare...

"Le misure restrittive - precisa l'ex presidente della Camera - non sono solo giustificate da un'epidemia di questo tipo ma devono essere prese, e una classe politica che si fa intimidire dalla rivolta nelle carceri, dall'anarchia di comportamento della gente è una classe dirigente che merita di andare a casa", "o con le buone o con le cattive le misure vanno seguite. Io rifiuto l'idea di amnistie o sconti premiali per i carcerati che sono saliti sui tetti o hanno devastato le prigioni". Quindi aggiunge che "al netto dei distinguo che si vedono, credo che tutti stiano facendo la propria parte: anche l'opposizione sta dimostrando responsabilità". "Come per ogni guerra che si rispetti, i conti si fanno alla fine - conclude -. È chiaro che serviranno più di otto miliardi, però ora combattiamo, poi faremo tutte le valutazioni necessarie" e "avrebbe un senso maggiore condurre questa battaglia a livello europeo. Mi auguro che da questa vicenda l'Europa esca con la consapevolezza che deve esistere".