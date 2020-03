Coronavirus, Franco Bernabè contro la Lagarde a Otto e Mezzo: "Disastrosa, discorso pieno di errori"

12 marzo 2020 a

a

a

"La Bce non è qui per ridurre lo spread". Una frase, quella di Christine Lagarde, presidente della Bce, che ha messo d'accordo maggioranza e opposizione. L'Italia, in una situazione di emergenza come questa del coronavirus, ha bisogno e diritto di essere aiutata. Lo crede il manager e finanziere, Franco Bernabè, che ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber commenta così: "Un discorso disastroso il suo. Mi sono segnato tutti i suoi errori". Il peggiore di tutti? Non solo la Lagarde - secondo l'esperto - ha peggiorato una situazione già di per sè difficile, ma ha anche oscurato il vero significato degli interventi. E i risultati sono venuti a galla: Piazza Affari ha chiuso con il peggior risultato di sempre, una flessione superiore al 16 per cento.