Dritto e Rovescio, Daniela Santanchè contro Giuseppe Conte: "Schizofrenico. Non è tutta colpa degli italiani"

Tutta colpa degli italiani? Forse no. Le immagini viste alla Stazione Centrale di Milano domenica sera, con la fuga di massa verso il Sud, certo hanno fatto impressione. Così come fa impressione e rabbia chi ancora, in barba a divieti e raccomandazioni, continua a muoversi, spostarsi e ad agire come se nulla fosse. Colpa degli italiani? In parte sì, ma forse come detto in premessa non del tutto. È questo il pensiero di Daniela Santanchè, la pitonessa di Fratelli d'Italia, che ospite in studio a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 giovedì 12 marzo, picchia duro contro Giuseppe Conte. Già, perché anche il premier ha un discreto bagaglio di responsabilità per quel che è accaduto. E la Santanché lo dice chiaro e tondo: "Io prima di dare la responsabilità agli italiani, la darei al premier Conte e alla comunicazione schizofrenica a cui abbiamo assistito". Un'osservazione che non può essere derubricata ad attacco politico.