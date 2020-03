Elezioni di primavera rinviate per coronavirus: le regionali slittano di tre mesi

13 marzo 2020 a

Slittano a data da destinarsi le elezioni regionali di primavera per l'emergenza Covid-19. Tre mesi in più di governo quindi per i presidenti di Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia, E' quanto prevede una nuova bozza, ancora provvisoria, del decreto coronavirus, che posticipa di tre mesi le elezioni amministrative intervenendo sulla durata degli organi elettivi. La norma interviene anche sulla forchetta temporale per le elezioni dei consigli comunali, previste per il turno annuale ordinario, limitatamente all’anno 2020, fissandola in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020.

Per la stessa ragione sarà rinviato al 2021 il referendum sul taglio dei parlamentari. Nella bozza viene rivisto il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, fissandolo in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.