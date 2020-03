Coronavirus, Giuseppe Sala va oltre il decreto Conte: "Chiusura dei parchi e sanificazione delle strade"

13 marzo 2020 a

Misure più severe a Milano. Il sindaco Giuseppe Sala "sfida" il decreto Conte e per la città dispone a partire da domani 14 marzo una ordinanza per chiudere i parchi recintati. "E' necessario farlo - ha spiegato il primo cittadino su Facebook in merito alle iniziative intraprese nel capoluogo lombardo per l'emergenza coronavirus - non possiamo estendere la stessa regola ai parchi non recintati ma invito tutti a un comportamento in linea con le regole che sono state stabilite".

Non solo. Il sindaco Sala ha anche annunciato che da oggi 13 marzo l'Amsa sta facendo una sanificazione delle principali piazze e vie. "Ed estenderemo questa attività per tutta la città". E ancora: "Ogni sera ogni mezzo Atm viene sanificato",