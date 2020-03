Matteo Salvini e Francesca Verdini fanno la spesa, il Pd attacca: "Possono farla solo quelli di sinistra?"

16 marzo 2020 a

L'immagine sta facendo il giro del web e il pieno di polemiche. Nella foto Matteo Salvini e Francesca Verdini si vedono insieme in strada mentre vanno a fare la spesa. "Il leader della Lega e la fidanzata a spasso per via del Tritone a Roma senza mascherine e senza adottare la distanza di sicurezza nonostante tutti gli inviti del Governo e delle autorità sanitarie a non circolare per le strade se non per necessità", si legge in uno dei tanti post su Twitter.

"Rispetto delle regole? Come no...", scrive il grillino Nicola Morra. Ma Salvini stava semplicemente andando a fare la spesa. "Sì, confesso. Ieri sono andato a piedi a fare la spesa sotto casa con la mia fidanzata", ha scritto il leader della Lega con un post su Twitter. "Possono andarci solo quelli di sinistra? Confesso di aver comprato pane, pasta, latte e formaggio. Italiani". Fare la spesa non è vietato. Le indicazioni del governo dicono che è permesso uscire solo per acquistare prodotti di prima necessità, come cibo e farmaci.

Evidentemente Salvini è l'unico che se lo fa viene ricoperto di critiche. "Ma quale credibilità può avere un politico che passeggia con fidanzata in piene misure restrittive e mostra cosa mangia, solo italiano per carità, ma intanto si autocelebra? Orrendo, davvero orrendo", ha commentato l'ex volto del Tg1 Tiziana Ferrario.