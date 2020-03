Giorgia Meloni denuncia: "Francia, Germania e Lagarde? Patto per affossare l'Italia"

18 marzo 2020 a

Giorgia Meloni si scaglia ancora contro l'Europa. Alla leader di Fratelli d'Italia non sono piaciute le parole di Christine Lagarde che hanno generato un crollo storico di Piazza Affari. "Non siamo qui per abbassare lo spread" aveva detto il presidente della Bce. Eppure, come ricorda la Meloni, "noi siamo nel bel mezzo di un'epidemia globale. Noi siamo stati la nazione più onesta per raccontare il virus".

Gli altri paesi infatti si sono ben visti dal diffondere le notizie riguardo ai contagi. "Noi di FdI - prosegue il suo "j'accuse" in un video pubblicato su Facebook - avevamo chiesto a tutti i paesi membri di fare tamponi a tappeto e forse, in quel caso, le cose sarebbero andate diversamente". Ovunque governi e banche centrali hanno preso provvedimenti, tranne la Bce. Il motivo? Per la Meloni c'è un patto franco-tedesco "che mira ad affossare l'Italia. Le parole della Lagarde non sono stati casuali".