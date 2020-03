Stasera Italia, Antonio Tajani: "Decreto economico? Alle partite iva spetta meno del reddito di cittadinanza, uno scherzo"

18 marzo 2020 a

a

a

Antonio Tajani boccia il decreto “cura Italia” varato dal governo nel pieno dell’emergenza coronavirus. “Non è un buon provvedimento per quanto riguarda la parte economica - esordisce il vicepresidente di FI in collegamento a Stasera Italia - siamo assolutamente insoddisfatti. Non si può proporre 100 euro a gente che sta in prima fila e rischia la pelle, sembra uno scherzo. Così come i 600 euro per le partite iva, meno del reddito di cittadinanza”. Tajani non risparmia critiche al governo e avvisa: “Non è questa la cura di cui ha bisogno l’economia, serve davvero qualcosa di diverso. Se non ascolteranno le nostre proposte per rendere più efficace il decreto, per noi di Forza Italia sarà difficile votare a favore”.