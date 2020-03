Silvio Berlusconi chiama Sergio Mattarella: "Emergenza coronavirus, pronti a collaborare". Ma ad una condizione

19 marzo 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi ha reso noto di aver avuto un colloquio telefonico con il presidente Sergio Mattarella. Oggetto della chiama è stato ovviamente l’emergenza coronavirus: il Cav ha garantito al capo dello Stato che “la nostra volontà di collaborare per uscire da questa situazione è assoluta”. Ma allo stesso tempo il leader di Forza Italia ha posto una condizione: “Il governo deve tuttavia accogliere almeno alcune delle proposte che noi avanziamo nell’interesse di tutti i cittadini”.

Criticato per la fuga a Nizza? Il Cav mette tutti a tacere: maxi-donazione alla Lombardia

Qualche ora prima del colloquio con Mattarella, Berlusconi era stato ancora più chiaro in un’intervista a Il Giornale: “Il decreto legge varato per contrastare l’emergenza è assolutamente insufficiente. Il nostro giudizio sul governo Conte rimane critico, e siamo del tutto incompatibili con i partiti della sinistra. Ora lavoriamo insieme, lo faremmo con chiunque fosse alla guida del Paese, per affrontare l’emergenza sanitaria e quella economica, senza alcun bisogno di formule politiche pasticciate. Ma i ruoli fra maggioranza e opposizione - ha sentenziato il Cav - rimangono ben distinti”.