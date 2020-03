Alfonso Bonafede, quando diceva "no" allo svuotacarceri: la Lega all'attacco del ministro della Giustizia

19 marzo 2020 a

La Lega dice no allo svuotacarceri. E ricorda le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle quando, dall’opposizione, contestava i provvedimenti dell’allora ministro Orlando. In particolare, la Lega ricorda le prese di posizione di Alfonso Bonafede, Francesca Businarolo e, Vittorio Ferraresi (all'epoca componenti della commissione Giustizia) e dello stesso blog di Beppe Grillo tra il 2013 al 2018, ma non mancano alcune dichiarazioni di Bonafede - nel frattempo diventato ministro della Giustizia - rilasciate nel luglio 2019.

Come per esempio: quella di Alfonso Bonafede (7 giugno 2018): “Lo svuotacarceri? Mina alla base il principio della certezza della pena”. O dal Blog di Grillo, 5 febbraio 2014: “Il Decreto Svuotacarceri ha già fatto uscire mafiosi, assassini e stupratori (...). Questo Decreto non risolve nulla”. Nel frattempo Businarolo è attuale presidente della Commissione Giustizia alla Camera, Ferraresi è sottosegretario.