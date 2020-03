Nicola Oddati, sparata del big Pd contro Matteo Salvini: "Vuole lasciare le persone senza cibo"

20 marzo 2020 a

a

a

C'è chi approfitta dell'emergenza coronavirus per fare della malsana politica. Succede nel Pd, dove - dalle denunce leghiste - si fa largo il pensiero di Nicola Oddati. Il dem della Segreteria Nazionale del Pd, come riportato dalla pagina Facebook del Carroccio, avrebbe esordito così sulla chiusura degli esercizi, "Salvini vuole lasciare le persone senza cibo". Una dichiarazione, questa, che ha visto una replica immediata: "A questo genio - scrive la Lega - lo spiegate voi che #chiuderetutto vuol dire chiudere le fabbriche di rossetti, mobili, calzature... tutto ciò che non è essenziale, ovviamente senza toccare la filiera degli alimentari???".

Luca Zaia scavalca il governo, Veneto blindato: spesa e sport, la stretta del leghista

E ancora con tono polemico: "Secondo voi ci sono o ci fanno? È drammatico pensare che in un momento simile l'Italia sia nelle mani di questi". La proposta del leader Matteo Salvini sembra essere perfettamente in linea con quella del governo: chiudere tutto ciò che non è di vitale importanza per arrestare, nel più breve tempo possibile, un'epidemia pericolosa. Solo nella giornata di giovedì 20 marzo sono stati 427 i decessi e oltre i 4.000 i contagi.