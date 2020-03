Coronavirus, Alberto Cirio scrive una lettera a Conte: "Il Piemonte è al limite, chiediamo una via di priorità d'urgenza"

21 marzo 2020 a

Dopo Attilio Fontana, il governatore della Lombardia che nelle scorse ore ha mandato un ultimatum a Giuseppe Conte (“Agisca o faremo da soli”), anche Alberto Cirio scrive una lettera al premier. In Piemonte la situazione “è al limite” e per questo si richiede “una via di priorità d’urgenza”. “Non c’è un minuto da perdere - avvisa il presidente della Regione - le nostre proiezioni ci dicono che in meno di tre giorni i casi di contagio in Piemonte raddoppieranno, avvicinandosi al livello di saturazione della rete di terapia intensiva regionale”. Questo scenario può verificarsi nonostante “tutte le misure prese e il senso di responsabilità di moltissimi cittadini”. La situazione è drammatica, afferma il governatore Cirio: “I posti per la terapia intensiva sono pressoché esauriti, le attrezzature e il materiale medico non arriva, il personale ospedaliero è stremato. Comprendiamo bene che la situazione sia difficile in tutto il Paese, ma il nostro caso insieme a quello della Lombardia non lascia più neanche un minuto da perdere”.