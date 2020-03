Coronavirus, Matteo Salvini e l'appello Mattarella: "Richiediamo cinque interventi immediati, il governo non ci ascolta"

21 marzo 2020 a

a

a

“Altri non hanno tempo e voglia di ascoltarci, allora ci rivolgiamo a lei”. Inizia così l’appello che Matteo Salvini rivolge al presidente Sergio Mattarella. L’epidemia da coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia e il leader della Lega vuole contribuire positivamente alla gestione dell’emergenza, nonostante dalla maggioranza non arrivi nessun segnale di apertura. L’ex ministro chiede al capo dello Stato cinque interventi immediati: “Chiudere tutte le attività che non sono vitali per il Paese; obbligare il governo a fornire di mascherine e di tutto il materiale sanitario necessario i medici, gli operatori e le forze dell’ordine perché non è possibile morire come servitori di uno Stato che ti dimentica; tranquillizzare imprenditori e lavoratori garantendo un anno di pace fiscale, con la sospensione delle tasse locali e statali per tutto il 2020; svegliare l’Europa che si ricorda di noi solo quando si tratta di incassare; riaprire il Parlamento per svolgere il nostro mestiere, vogliamo portare a Roma idee, proposte e contributi”.